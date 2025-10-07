أصدرت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

وأقيمت الجولة العاشرة في الدوري على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، علمًا أن المنافسات توقفت حاليًا بسبب فترة التوقف الدولي.

ولم يتعرض الأهلي والزمالك لأي عقوبات في الجولة العاشرة من الدوري.

طالع نتائج الجولة العاشرة من هنا

وجاءت عقوبات الجولة العاشرة على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي والمصري:

- إيقاف حسن علي لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف باهر المحمدي لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد والمقاولون العرب:

- توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.

- إيقاف جوزيف اوشايا، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والجونة:

- إيقاف أحمد علاء الدين لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف حسام سويسي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، وذلك للطرد للعبة خطر.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا:

- إيقاف محمد أدهم النجيلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وزد إف سي:

- إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف تامر سيد مصطفى مدير إداري فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة فاركو ووادي دجلة:

- إيقاف رامز مدحت ماهر، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا