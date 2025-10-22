المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة الأهلي تكشف مصير جهاز النحاس بعد الاتفاق مع مدرب جديد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:26 م 07/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس - القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

كشفت قناة الأهلي موقف الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس، بعدما استقرت لجنة التخطيط على اسم المدير الفني الجديد.

وقالت قناة الأهلي: "الأهلي استقر على المدير الفني الأجنبي الجديد، والمشاورات انتهت اليوم".

وأضاف: "كان هناك مفاضلة بين 3 مدربين للأهلي، وكانت الآراء مختلفة في لجنة التخطيط حول المدرب وهويته، وتم إطلاع الخطيب واستمع لكل التفاصيل، القرار الحالي عند محمود الخطيب الذي يسأل حاليا ناس في شركة الكرة وخبراء في كرة القدم أيضًا، وإعلان الاسم بشكل نهائي سيكون خلال ساعات قليلة".

وأوضحت: "المدير الفني الجديد لن يأتي وحيدا بل سيكون معه جهاز فني كامل، منهم مدرب حراس ومساعدين، لكن احتمالات استمرار عادل مصطفى مع الفريق ستكون كبيرة لأنه مستقبل النادي".

وواصلت: "عماد النحاس إذا لم يستمر مع الفريق الأول سيكون له أدوار وسيُعرض عليه أكثر من دور في الأهلي، وقد يستمر مع الفريق الأول من الأساس".

وأنهت القناة: "لكن المعلومة الأكيدة بنسبة 100% هي أن المدير الفني الجديد للأهلي سيُعلن اسمه قبل نهاية التوقف الدولي".

الأهلي عماد النحاس الدوري المصري الخطيب عادل مصطفى

