توروب: لم أوافق على تدريب الأهلي من أجل المال.. إنه ناد بحجم برشلونة وبايرن ميونخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:41 م 08/10/2025
ياس توروب

توروب - مدرب الأهلي الجديد

فسر المدرب الدنماركي ييس توروب سبب موافقته على قيادة النادي الأهلي في تصريحات أدلى بها، مساء اليوم الأربعاء، موضحًا أنه بصدد تدريب نادٍ كبير يشبه برشلونة وبايرن ميونخ في أوروبا.

وأعلن الأهلي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعيين ييس توروب مدربًا للفريق الأول، لمدة عامين ونصف.

ويبدأ توروب مهمة الإشراف على تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد غدٍ الجمعة، على أن تكون مباراة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، الأولى له.

تصريحات توروب عن الأهلي

وقال توروب في تصريحات لقناة sport.tv2 الدنماركية: "الأهلي هو أكبر نادٍ في أفريقيا، ويملك أكثر من 80 مليون مشجع.. يمكن القول إنه نادٍ مثل برشلونة أو بايرن ميونخ، إنه نادٍ من هذا الحجم".

وأضاف: "أردت الحصول على فرصة جديدة في قارة جديدة، ومع كل الضغوطات التي ترافق ذلك، لذا قررت في النهاية أن أقول نعم لهذا التحدي الكبير".

واستفاض بشأن قيمة عرض الأهلي ماليًا: "أنا من النوع الذي لا يتحدث عن المال، ليس هذا هو سبب موافقتي.. أذهب إلى هناك من أجل تحقيق النتائج واتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي، ومن الطبيعي أن الراتب جزء من الصفقة، وبالطبع هو جيد جدًا لكنني أحتفظ بالتفاصيل لنفسي".

وواصل تصريحاته في السياق نفسه: "في النهاية أن تنظر إلى كل شيء، سواءً المشروع نفسه أو العرض بالكامل.. وبالتأكيد الجانب المالي كان له تأثير على قراري".

وأكمل: "الأهلي يشارك دائمًا في المنافسات العالمية.. إنه نادٍ يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين، ولا ينافس فقط في الدوري المصري، بل يسعى إلى إثبات نفسه على مستوى العالم".

قبل أن يختتم: "شاهدت كرة القدم المصرية عن قرب خلال الشهر الماضي.. الدوري هناك يضم لاعبين ذوي مهارات فردية عالية، لكنهم يفتقرون قليلًا إلى الفهم التكتيكي، وهذا ما آمل أن أساعد فيه، وأن أرفع مستوى الفريق إلى مرحلة أعلى

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ييس توروب

إعلان

