أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النجم المصري محمد صلاح يعد نموذجًا يحتذى به لكل شباب مصر، مشيرًا إلى أن مسيرته الاحترافية وانضباطه تستحق الإشادة.

وأوضح وليد أن تولي حسام وإبراهيم حسن قيادة المنتخب الوطني في هذا التوقيت هو "أفضل سيناريو ممكن"، مؤكدًا أن الثنائي يمتلك الخبرات الكافية، وقد أثبتا نجاحهما خارج أسوار النادي الأهلي، وهو أمر صعب لأن "النجاح في الأهلي أسهل نظرًا لتوافر كل مقومات النجاح داخله".

الخطيب اختارني لخلافته في الملاعب وهذه أصعب قراراتي

وكشف مدير الكرة بالأهلي عن علاقته التاريخية بالكابتن محمود الخطيب قائلًا: "رعاية الكابتن الخطيب لي بدأت وأنا في الخامسة عشرة من عمري، وفوجئت به في هذا السن يسير معي ويخبرني أنه اختارني لخلافته في الملاعب".

وأشار وليد إلى أنه انتظر طويلاً لحصوله على منصب مدير الكرة بالأهلي، موضحًا أنه كان يجهز نفسه لهذه المهمة منذ سنوات، مضيفًا: "أنا وسيد عبد الحفيظ خريجا مدرسة الكابتن محمد رمضان الإدارية".

وتحدث وليد عن أصعب القرارات التي اتخذها منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن القرار المتعلق باستبعاد زيزو وأفشة من قائمة مباراة الزمالك كان من أصعب اللحظات، لكنه جاء بعد تقييم دقيق للموقف.

وأضاف أن كرة القدم في النهاية تقاس بالنتائج، قائلاً: "نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية لم تكن الأفضل، خاصة بعد التعاقد مع مجموعة كبيرة من النجوم، وهو ما جعل الجماهير تشعر بالإحباط".

الإشاعات أكبر عائق أمام استقرار الأهلي

وكشف مدير الكرة بالأهلي أنه يعاني منذ توليه المنصب من انتشار الإشاعات، مؤكدًا أن "الفريق لو تفرغ تمامًا لكرة القدم فقط بعيدًا عن الشائعات، سيحقق نتائج قوية".

وأشار إلى أنه ينتظر موافقة الخطيب للإعلان عن أسماء مروجي الأكاذيب والشائعات حول النادي.

وأضاف: "منعت لاعبي الأهلي من التعامل مع أي وسيلة إعلامية، وحتى من النشر عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن نجاح مدير الكرة يقاس بقدرته على تقييم المواقف واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، معلقًا على أزمة ياسر إبراهيم بعد تتويجه بجائزة رجل المباراة: "ما حدث من ياسر كان عفويًا ولم يكن يقصد به الإساءة لأي أحد".

وأكد وليد أن علاقته بلاعبي الأهلي قائمة على الاحترام، قائلاً: "اللاعبون إخوتي الصغار، وأسعى لاستخراج أفضل نسخة فنية من كل لاعب".

وتحدث عن أزمة تريزيجيه مع الجماهير، قائلاً: "تريزيجيه كان حزينًا جدًا مما حدث، وقال لي بالحرف: إزاي وأنا جيت ألعب في الأهلي عشان خاطر الجمهور ده".

خبرة محمد يوسف وتجربة تدريبية جديدة لعماد النحاس

كما أثنى على المدير الفني محمد يوسف، معتبرًا أن خبرته السابقة كمدير فني تمنحه ميزة كبيرة في عمله، مشيرًا إلى وجود "توافق تام" بينهما في الرؤية.

وكشف وليد عن تواصله مع سيد عبد الحفيظ بعد توليه المهمة، كما أوضح أن النادي قدم عرضًا لعماد النحاس للعمل مساعدًا للمدير الفني الأجنبي في قطاع الناشئين، لكنه اعتذر، مضيفًا أن النحاس قريب من خوض تجربة جديدة كمدير فني سواء داخل أو خارج مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار عادل مصطفى في عمله داخل النادي الأهلي.