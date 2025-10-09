المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالساعة.. تعرف على موعد وصول توروب للقاهرة تمهيدًا لتدريب الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:18 م 09/10/2025
ييس توروب

توروب

يصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، إلى القاهرة اليوم الخميس، تمهيدًا لتوليه رسميًا القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن الأهلي أن المدرب الجديد سيصل وبصحبته 5 مساعدين وهم: مدرب حراس مرمى ومساعدان ومعد بدني ومحلل فني، على أن يبدأ مهامه من بعد غد الجمعة.

وتهبط رحلة توروب في مطار القاهرة الدولي قادمة من كوبنهاجن في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

وكان الأهلي قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدير الفني السابق، بعد مفاوضات مكثفة قادها أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والاستكشاف، وبموافقة لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب الدنماركي جلسة مع مسؤولي النادي فور وصوله، لوضع الخطوط العريضة لبدء مهمته الجديدة، وتقديم الجهاز المعاون الذي سيرافقه في التجربة المقبلة.

ويأمل الأهلي في أن يقود توروب الفريق لمواصلة حصد البطولات المحلية والقارية، مستفيدًا من خبراته السابقة في الدوري الألماني والدنماركي.

 

الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي توروب

