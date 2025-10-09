المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لتقديم توروب.. مؤتمر صحفي في الأهلي غدًا الجمعة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:03 م 09/10/2025
ياس توروب

توروب

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ييس توروب، إلى وسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر بعد إعلان الأهلي رسميًا عن التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، خلفًا للجهاز الفني السابق، في إطار خطة النادي لتطوير منظومة كرة القدم بالفريق الأول.

ويحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، إلى جانب المدير الرياضي محمد يوسف، ومدير الكرة وليد صلاح الدين، للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ويصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، إلى القاهرة اليوم الخميس، تمهيدًا لتوليه رسميًا القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. مزيد من التفاصيل

الأهلي الدوري المصري توروب

