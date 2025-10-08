المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يبدأ المهمة الجمعة.. الأهلي يعلن موعد وصول توروب للقاهرة وتفاصيل جهازه المعاون

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:05 م 08/10/2025
ياس توروب

ياس توروب

يصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الدنماركي ياس توروب، إلى القاهرة غدًا الخميس، تمهيدًا لتوليه رسميًا القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن الأهلي أن المدرب الجديد سيصل وبصحبته 5 مساعدين وهم: مدرب حراس مرمى ومساعدان ومعد بدني ومحلل فني، على أن يبدأ مهامه من بعد غد الجمعة.

وكان الأهلي قد أعلن مساء الأربعاء عن التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدير الفني السابق، بعد مفاوضات مكثفة قادها أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والاستكشاف، وبموافقة لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب الدنماركي جلسة مع مسؤولي النادي فور وصوله، لوضع الخطوط العريضة لبدء مهمته الجديدة، وتقديم الجهاز المعاون الذي سيرافقه في التجربة المقبلة.

ويأمل الأهلي في أن يقود توروب الفريق لمواصلة حصد البطولات المحلية والقارية، مستفيدًا من خبراته السابقة في الدوري الألماني والدنماركي.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎"يااس «<سوروب في القاهرة غدَا ويصطحب 5> مة يصل إلى القاهرة عذا المدير الفني الجديد للأهلي الدنماركي يااس سوروب> ومعه مساعدان ومعد بدني ومحلل فني ومدرب .للحراس. وسوف يتسلم <"ياس سوروب>> وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدِ الجمعة. FABMISR ಆి طک_تت_ر_نابب_افیوعم #Euraland RIMULA Listan Haier CocaCola @GLC PROMETEON LMARASEM rOUR ال‎'‎‎

الأهلي الدوري المصري توروب

أخبار تهمك

