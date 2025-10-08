يصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الدنماركي ياس توروب، إلى القاهرة غدًا الخميس، تمهيدًا لتوليه رسميًا القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن الأهلي أن المدرب الجديد سيصل وبصحبته 5 مساعدين وهم: مدرب حراس مرمى ومساعدان ومعد بدني ومحلل فني، على أن يبدأ مهامه من بعد غد الجمعة.

وكان الأهلي قد أعلن مساء الأربعاء عن التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدير الفني السابق، بعد مفاوضات مكثفة قادها أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والاستكشاف، وبموافقة لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب الدنماركي جلسة مع مسؤولي النادي فور وصوله، لوضع الخطوط العريضة لبدء مهمته الجديدة، وتقديم الجهاز المعاون الذي سيرافقه في التجربة المقبلة.

ويأمل الأهلي في أن يقود توروب الفريق لمواصلة حصد البطولات المحلية والقارية، مستفيدًا من خبراته السابقة في الدوري الألماني والدنماركي.