كشف نادي الزمالك، عن انتظام أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك كان قد استأنف تدريباته الجماعية، في وقت سابق من اليوم، بعد راحة سلبية امتدت إلى 4 أيام، لبدء الاستعدادات للمواجهة المقبلة في الكونفدرالية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

انتظام أحمد شريف بمران الزمالك

وقال الزمالك عبر مركزه الإعلامي، إن أحمد شريف انتظم في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الأيام القليلة الماضية، قبل أن ينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك كان قد تعادل 1-1 مع غزل المحلة، في مباراة أقيمت السبت الماضي، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.