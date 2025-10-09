المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدنماركي ييس توروب يصل القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي (صورة)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:26 م 09/10/2025
ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

وصل المدرب الدنماركي ييس توروب إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الجديد الدنماركي ييس توروب.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

ومن المقرر أن يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا، غدًا الجمعة، لتقديم مدربه الجديد ييس توروب.

ويصطحب ييس توروب 5 مساعدين في الجهاز الفني للنادي الأهلي وهم: مدرب حراس مرمى ومساعدان ومعد بدني ومحلل فني.

أثبت نفسه وقادر على النجاح مع أي فريق.. ماذا قالوا عن ييس توروب مدرب الأهلي الجديد؟

5 مباريات تنتظر ييس توروب في 15 يوما

ستكون بداية ييس توروب ساخنة مع القلعة الحمراء، حيث سيخوض 5 مباريات في 15 يومًا قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الدنماركي، صاحب الـ55 عامًا، مشواره مع الأهلي يوم الجمعة (18 أكتوبر) بمواجهة إيجيل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي في 15 يوما؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي مدرب الأهلي الجديد ييس توروب الدنماركي ييس توروب مباريات الاهلي القادمة

أخبار تهمك

