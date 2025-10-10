تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن كواليس اختيار الدنماركي ييس توروب، وحقيقة طرح عودة رينيه فايلر أو مارسيل كولر أو بيتسو موسيماني لتولي تدريب المارد الأحمر.

كواليس اختيار ييس توروب

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي"عندما تفاوضنا مع ييس توروب، لم نجد فيه أي خطأ، أجاب على كل الأسئلة في اجتماع الزووم، سألنا عليه النقاد والجماهير ووجدنا عليه اتفاق، هو يتعامل مع الجماهير والإعلام بشكل لبق ومميز، ويُشرك اللاعبين الذين يستحقون فقط، ولديه قرارات صارمة".

أضاف: "رغم أننا وجدنا كل ما نريده في ييس توروب منذ فترة، لكن من حق الأهلي أن نعمل أكثر، لذلك واصلنا عمل اجتماعات زووم مع مدربين أخرين، مثل مانشيني، وأحيانُا في مدربين كبار يرفضون لعدم رغبتهم في تحمل المسئولية بالوقت الحالي".

واصل: "ييس توروب لبى كل المعايير التي وضعناها، لديه مرونة تكتيكية، حصل على بطولات، تدرج مع فريق صغير بالدوري الألماني لمكانة أفضل، صارم وشخصيته قوية بالإضافة إلى أنه يقوم بتطوير اللاعبين الصغار".

اختتم تصريحاته: "لم تطرح فكرة عودة رينيه فايلر، الأمر نفسه بالنسبة لفكرة عودة مارسيل كولر أو بيتسو موسيماني، بينما طرحت أسماء روي فيتوريا وكارلوس كيروش، لأننا وضعنا بالاعتبار مدربين عملوا في مصر من قبل، لكن فيتوريا طلب فترة راحة، وكيروش لديه ارتباطات مع عمان".