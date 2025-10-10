تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن إمكانية رحيل نييتس جراديشار، وموقف أشرف داري من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، كما أشار لتطورات حالة إمام عاشور.

موقف جراديشار وإصابة داري

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي:"رحيل جراديشار في يناير وضم مهاجم أجنبي آخر؟ أي ملف فني سيعود للمدير الفني، بالتالي ملف الأجانب سيكون من اختصاص المدرب، لتحديد الاحتياجات أو الراحلين".

أضاف: "أشرف داري؟ لاعب قوي جدًا ومدافع دولي، يتم استدعاؤه لمنتخب المغرب باستمرار، إصاباته ليست في مكان ثابت، وهذا مطمئن بأنه لا يعاني من إصابة مزمنة، ونحن ننتظر عودته ونعلم قدراته".

أوضح: "على مدار الفترة الماضية، أشرف داري يضع كل تركيزه مع الأهلي، ويستقر هنا مع أسرته، لكن مع لاحظته في إحدى المرات أنه يلعب بحماس شديد واندفاع في بعض الأحيان، والأشعة المقبلة خلال الأسبوع القادم التي ستحدد موعد عودته".

حالة إمام عاشور

اختتم تصريحاته: "إمام عاشور يتعافى بصورة طيبة، والأرقام انخفضت بشكل ملحوظ، وتفاجأنا بمرضه الذي تعرض له قبل 6 أسابيع من اكتشافه، وهو "مجنني" يطلب مني اللعب كلما يتواصل معي تليفونيًا، لكنه ملتزم ببروتوكول علاجي وغذائي للتعافي".