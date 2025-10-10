المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
وليد صلاح يتحدث عن.. رحيل جراديشار.. إصابة داري.. وحالة إمام عاشور

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:22 ص 10/10/2025
داري

أشرف داري لاعب النادي الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن إمكانية رحيل نييتس جراديشار، وموقف أشرف داري من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، كما أشار لتطورات حالة إمام عاشور.

وليد صلاح الدين، كان قد كشف الكواليس وراء اختيار الدنماركي ييس توروب مديرًا فنيًا للنادي الأهلي.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

موقف جراديشار وإصابة داري

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي:"رحيل جراديشار في يناير وضم مهاجم أجنبي آخر؟ أي ملف فني سيعود للمدير الفني، بالتالي ملف الأجانب سيكون من اختصاص المدرب، لتحديد الاحتياجات أو الراحلين".

أضاف: "أشرف داري؟ لاعب قوي جدًا ومدافع دولي، يتم استدعاؤه لمنتخب المغرب باستمرار، إصاباته ليست في مكان ثابت، وهذا مطمئن بأنه لا يعاني من إصابة مزمنة، ونحن ننتظر عودته ونعلم قدراته".

أوضح: "على مدار الفترة الماضية، أشرف داري يضع كل تركيزه مع الأهلي، ويستقر هنا مع أسرته، لكن مع لاحظته في إحدى المرات أنه يلعب بحماس شديد واندفاع في بعض الأحيان، والأشعة المقبلة خلال الأسبوع القادم التي ستحدد موعد عودته".

حالة إمام عاشور

اختتم تصريحاته: "إمام عاشور يتعافى بصورة طيبة، والأرقام انخفضت بشكل ملحوظ، وتفاجأنا بمرضه الذي تعرض له قبل 6 أسابيع من اكتشافه، وهو "مجنني" يطلب مني اللعب كلما يتواصل معي تليفونيًا، لكنه ملتزم ببروتوكول علاجي وغذائي للتعافي".

الأهلي النادي الأهلي أشرف داري إمام عاشور نييتس جراديشار وليد صلاح الدين

