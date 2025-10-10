نشر يلا كورة العديد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبرزها وصول الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

أمنية حسام حسن

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أمنيتهعقب عودة بعثة المنتخب من المغرب، مؤكدًا فخره بما يقدمه المنتخب في المرحلة الحالية ورغبته في إسعاد الجماهير المصرية.

وصول ييس توروب

وصل المدرب الدنماركي ييس توروب إلى القاهرة، مساء أمس الخميس، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كواليس التعاقد مع توروب

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن كواليس اختيار الدنماركي ييس توروب.

مواعيد السوبر المصري

تستضيف العاصمة أبوظبي في الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأندية 2025 بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

غيابات مصر أمام غينيا

تأكد غياب 3 لاعبين عن منتخب مصر في مواجهة غينيا بيساو والمقرر إقامتها في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد تقديم ييس توروب

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في عصر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ييس توروب، إلى وسائل الإعلام.

إصابات في المنتخب الثاني

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على عودة الثنائي عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة.

سقوط منتخب مصر الثاني

خسر منتخب مصر الثاني بنتيجة 2-0 أمام المغرب، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

رفض إذاعة مباراة مصر والمغرب

خاض منتخب مصر الثاني مواجهة ودية أمام منتخب المغرب، مساء أمس الخميس، ضمن الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.