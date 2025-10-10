المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدير الكرة بالأهلي: رفضت طلب الشناوي بعد القمة.. ونخطط لبناء بيت للاعبين في النادي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:30 م 10/10/2025
الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن رفضه طلب محمد الشناوي، قائد الفريق، بعد الانتصار في مباراة القمة ضد نادي الزمالك.

أوضة لبس الأهلي

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي:"أوضة لبس الأهلي فيها كل التقدير والحب من اللاعبين لبعضهم، كانوا يحتاجون فقط التقرب من بعضهم، والانتصار يجعل هذا الأمر سهلًا ويجلب الألفة".

أضاف: "أحمد زيزو احترافي للغاية، واللاعبين بالكامل يحبون بعضهم، لكن هذا التقرب كان مكلفًا للبعض، مثل عزومة ياسر إبراهيم وبعده عزومة محمد الشناوي".

واصل: "نخطط خلال الفترة المقبلة، أن نجعل الجزء العلوي من المدرجات في ملعب التتش، ليكون بمثابة بيت للاعبين داخل النادي، لمشاهدة المباريات وجلوسهم معًا لأطول وقتًا، الهدف من الفكرة هو التقرب أكثر وخلق حالة من الألفة".

رفض طلب الشناوي

أشار: "الحب في كل الأجيال يساعد على إنهاء أي خلافات، البعض لا يعرف "نرفزة" الملعب، ما يحدث في الملعب ينتهي في الملعب، لكن في النهاية نحن في النهاية أخوات وأصدقاء وأسرة واحدة".

اختتم تصريحاته: "محمد الشناوي كان يريد يوم إجازة للاعبين بعد مباراة الزمالك، لكن رفضت طلبه، وقلت له إن الفوز على كهرباء الإسماعيلية سيأتي من عدم الحصول على إجازة، ووقتها تواصلت مع عماد النحاس وطلبت منه إتخاذ القرار، وأبلغتهم بالتجمع في اليوم التالي للقمة بالثالثة عصرًا".

الأهلي الزمالك النادي الأهلي مباراة القمة محمد الشناوي وليد صلاح الدين

