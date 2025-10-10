المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في 5 نقاط.. الأهلي يوضح أسباب اختيار المدير الفني ييس توروب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:42 م 10/10/2025
ييس توروب

الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

فسر وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، سبب اختيار الدنماركي ييس توروب، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع ييس توروب لتولي تدريب الفريق، لمدة عامين ونصف، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

اختيار ييس توروب لتدريب الأهلي

أثناء ظهوره عبر قناة الأهلي، كشف وليد صلاح الدين، المعايير التي توافق مع ييس توروب، وجعلت إدارة الأهلي تُجمع على اختياره، باعتباره الأنسب لهذه المرحلة.

حيث إن المعايير التي تحدث عنها مدير الكرة في الأهلي، عن المدرب الجديد، تطرقت إلى الخبرة والشخصية والقدرات الفنية، بالإضافة إلى النظرة الثاقبة والرؤية المستمرة لتقييم الأوضاع، واختصر كل ذلك عندما أوضح الصفات التي لباها ييس توروب، وهي:

- لديه مرونة تكتيكية.

- حصل على بطولات.

- تدرج مع فريق صغير بالدوري الألماني ووصل به لمكانة أفضل.

- صارم وقوي الشخصية.

- يطور اللاعبين الصغار.

ويبدأ ييس توروب مشواره مع الأهلي، بداية من غد السبت عندما يقود المران الأول، لبدء الاستعدادات لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg