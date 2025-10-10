فسر وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، سبب اختيار الدنماركي ييس توروب، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع ييس توروب لتولي تدريب الفريق، لمدة عامين ونصف، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

اختيار ييس توروب لتدريب الأهلي

أثناء ظهوره عبر قناة الأهلي، كشف وليد صلاح الدين، المعايير التي توافق مع ييس توروب، وجعلت إدارة الأهلي تُجمع على اختياره، باعتباره الأنسب لهذه المرحلة.

حيث إن المعايير التي تحدث عنها مدير الكرة في الأهلي، عن المدرب الجديد، تطرقت إلى الخبرة والشخصية والقدرات الفنية، بالإضافة إلى النظرة الثاقبة والرؤية المستمرة لتقييم الأوضاع، واختصر كل ذلك عندما أوضح الصفات التي لباها ييس توروب، وهي:

- لديه مرونة تكتيكية.

- حصل على بطولات.

- تدرج مع فريق صغير بالدوري الألماني ووصل به لمكانة أفضل.

- صارم وقوي الشخصية.

- يطور اللاعبين الصغار.

ويبدأ ييس توروب مشواره مع الأهلي، بداية من غد السبت عندما يقود المران الأول، لبدء الاستعدادات لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.