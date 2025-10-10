المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 2
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إصابات و15 لاعبا غائبا.. كيف يبدأ ييس توروب مهمته مع الأهلي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:01 م 10/10/2025
ييس توروب

ييس توروب في الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الجديد الدنماركي ييس توروب.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، لتقديم ييس توروب كمدير فني للفريق الأول.

بالورود.. الخطيب يستقبل ييس توروب في الأهلي (صور)

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

الرحيل الأسرع والأكثر تتويجًا.. ييس توروب "الخواجة الثامن" في عهد الخطيب

ييس توروب يبدأ مهمته مع الأهلي

يبدأ الدنماركي ييس توروب مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجيل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويفتقد ييس توروب حاليًا للعديد من اللاعبين ما بين الإصابات والانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويضم منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا بيساو كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومروان عطية.

ويتواجد 3 لاعبين في منتخب مصر المشارك في كأس العرب بمعسكره بالمغرب وهم "ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف".

وفي منتخب تونس هناك محمد علي بن رمضان، ويضم منتخب المغرب المحلي اللاعب أشرف بنشرقي، وأليو ديانج في مالي، ويشارك جراديشار مع سلوفينيا.

وبخلاف ذلك، هناك بعض اللاعبين المصابين في الأهلي وهم حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف داري، كريم فؤاد، وأحمد رضا.

وبالتالي سيكون مران ييس توروب الأول مع الأهلي منقوصًا في عدد اللاعبين، لحين اكتمال الصفوف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

5 مباريات تنتظر ييس توروب في 15 يوما

ستكون بداية ييس توروب ساخنة مع القلعة الحمراء، حيث سيخوض 5 مباريات في 15 يومًا قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.

وتتمثل تحديات ييس توروب ما بين محلية وقارية، حيث سيلعب مباراتين ضد إيجيل نوار البوروندي، و3 لقاءات في الدوري الممتاز.

ظهور أفريقي وصدامان جماهيريان.. ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي في 15 يوما؟

الأهلي الدوري المصري مدرب الاهلي الجديد ييس توروب مباريات الأهلي القادمة موعد مباراة الاهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

43

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي نيجيريا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg