يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الجديد الدنماركي ييس توروب.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، لتقديم ييس توروب كمدير فني للفريق الأول.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

يبدأ الدنماركي ييس توروب مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجيل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويفتقد ييس توروب حاليًا للعديد من اللاعبين ما بين الإصابات والانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويضم منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا بيساو كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومروان عطية.

ويتواجد 3 لاعبين في منتخب مصر المشارك في كأس العرب بمعسكره بالمغرب وهم "ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف".

وفي منتخب تونس هناك محمد علي بن رمضان، ويضم منتخب المغرب المحلي اللاعب أشرف بنشرقي، وأليو ديانج في مالي، ويشارك جراديشار مع سلوفينيا.

وبخلاف ذلك، هناك بعض اللاعبين المصابين في الأهلي وهم حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف داري، كريم فؤاد، وأحمد رضا.

وبالتالي سيكون مران ييس توروب الأول مع الأهلي منقوصًا في عدد اللاعبين، لحين اكتمال الصفوف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

5 مباريات تنتظر ييس توروب في 15 يوما

ستكون بداية ييس توروب ساخنة مع القلعة الحمراء، حيث سيخوض 5 مباريات في 15 يومًا قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.

وتتمثل تحديات ييس توروب ما بين محلية وقارية، حيث سيلعب مباراتين ضد إيجيل نوار البوروندي، و3 لقاءات في الدوري الممتاز.

