بالورود.. الخطيب يستقبل ييس توروب في الأهلي (صور)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عهدا جديدا بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي الجديد ييس توروب.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

وصل ييس توروب إلى القاهرة، أمس الخميس، لبدء مهمته مع القلعة الحمراء.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، لتقديم ييس توروب كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم وكان ذلك بحضور مدير الكرة وليد صلاح الدين.

وحظى توروب باستقبال رائع من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

جولة ييس توروب في ملعب التتش

قام المدرب الدنماركي بجولة داخل فرع الأهلي بالجزيرة، ثم كان حاضرًا في ملعب التتش بصحبة وليد صلاح الدين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانب من معاينة ييس توروب لأرضية ستاد مختار التتش.

ودخل توروب إلى غرفة خلع الملابس، وكان في استقباله الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، عادل مصطفى، محمد نجيب، وأمير عبدالحميد.

ودارت بعض الأحاديث بين توروب وجهاز النحاس.

ولم يكتف ييس توروب بذلك بل التقى ببعض اللاعبين الذين كانوا متواجدين في وحدة الاستشفاء داخل النادي.

وقام توروب بمصافحة كل من حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، حمزة علاء، وبعض اللاعبين الشباب.

وحرص المدرب الدنماركي على الاطمئنان على حالة حسين الشحات الذي يواصل التأهيل بعد تعرضه لإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية.

ييس توروب يبدأ مهمته مع الأهلي

تنطلق مهمة الدنماركي ييس توروب مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجيل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويفتقد ييس توروب حاليًا للعديد من اللاعبين بسبب تواجدهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

