أعلن نادي الزوراء العراقي عن تعاقده رسميا مع عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بنهاية أغسطس الماضي، وانتهت مهمته بتعاقد القلعة الحمراء مع الدنماركي ياس توروب.

وقال الزوراء في بيان رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: "أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف البيان: "بينت إدارة النادي أن هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الإدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي".

وأوضح: "تؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء".

وأتم: "من المنتظر أن يصل النحاس إلى العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين المقبلين قادما من الأهلي الذي أشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معهُ نتائج مميزة".

ولم يوضح الزوراء مدة التعاقد مع المدير الفني صاحب الـ49 عاما.