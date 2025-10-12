قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تأجيل حسم الاستعانة بمدرب عام مصري، عقب مباراتي ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الكيني والمقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قرار الاستعانة بمدرب عام في الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مجلس إدارة الزمالك اقترح على جون إدوارد المدير الرياضي، الاستعانة بمدرب عام للفريق يكون لديه خبرة في هذا المنصب".

وأوضح المصدر: "جون إدوارد يرى أن الوقت غير مناسب لاستقدام مدرب عام في الوقت الحالي".

وتابع: "مجلس الزمالك أصّر على قراره بسبب تراجع النتائج والأداء للفريق، كما أن المدرب المصري سيساعد فيريرا للتعرف على إمكانيات اللاعبين".

وأتم المصدر تصريحاته: "في النهاية تم تأجيل قرار الاستعانة بمدرب عام لفريق الزمالك عقب مباراتي الكونفدرالية أمام ديكيداها".