مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

تم تأجيل القرار.. مصدر ليلا كورة: الزمالك ناقش إجراء تعديلات على الجهاز الفني

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:00 م 12/10/2025
حسين لبيب

حسين لبيب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تأجيل حسم الاستعانة بمدرب عام مصري، عقب مباراتي ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الكيني والمقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قرار الاستعانة بمدرب عام في الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مجلس إدارة الزمالك اقترح على جون إدوارد المدير الرياضي، الاستعانة بمدرب عام للفريق يكون لديه خبرة في هذا المنصب".

وأوضح المصدر: "جون إدوارد يرى أن الوقت غير مناسب لاستقدام مدرب عام في الوقت الحالي".

وتابع: "مجلس الزمالك أصّر على قراره بسبب تراجع النتائج والأداء للفريق، كما أن المدرب المصري سيساعد فيريرا للتعرف على إمكانيات اللاعبين".

وأتم المصدر تصريحاته: "في النهاية تم تأجيل قرار الاستعانة بمدرب عام لفريق الزمالك عقب مباراتي الكونفدرالية أمام ديكيداها".

مباراة الزمالك القادمة
