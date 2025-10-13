المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يدعو أعضائه لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:41 م 13/10/2025
شعار الأهلي

شعار الأهلي

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة من 2024 - 2029.

وتقام انتخابات النادي الأهلي، يوم 31 أكتوبر الجاري.

جاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

وترشحت لانتخابات الأهلي، قائمة واحدة بقيادة رئيس النادي الحالي، محمود الخطيب، بالإضافة إلى عضو آخر على منصب العضوية تحت السن وهو حسن طنطاوي.

محمود الخطيب "مقعد الرئيس" - ياسين منصور "مقعد النائب" - خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق".

العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وتشهد انتخابات الأهلي، المنافسة على مقعد العضوية فوق السن فقط، لعدم انسحاب حسن طنطاوي من السباق.

وكان الثنائي منار سعيد وأحمد الحيوان، قد انسحبا من انتخابات الأهلي، بعد التقدم بأوراق ترشحهما.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي قائمة الخطيب

