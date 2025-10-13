المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
استعدادا لتدريب حراس الأهلي.. فايله الدنماركي يعلن رحيل ستيفانسن

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:39 م 13/10/2025
مدرب حراس الأهلي

ستيفانسن على أعتاب الأهلي

أعلن نادي فايله بولدكلوب الدنماركي، اليوم الإثنين، رحيل المدرب كاج ستيفانسن عن منصبه، بالتزامن مع تقارير صحفية أشارت إلى أنه سيتولى مهمة تدريب حراس النادي الأهلي هذا الموسم.

وينتظر النادي الأهلي اكتمال أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب قبل الإشراف على تدريبات الفريق الأول.

ستيفانسن يستعد لتدريب حراس الأهلي

ذكرت صحيفة "bold" الدنماركية أن توروب استقر على اصطحاب ستيفانسن معه لتدريب الأهلي.

وبالتزامن مع تقرير الصحيفة الدنماركية، كشف نادي فايله بولدكلوب السماح لستيفانسن بالرحيل عن منصبه، إذ يدرب حراس الفريق الأول منذ يناير الماضي 2025.

وأوضح بيان نادي فايله بولدكلوب، ينشط في الدرجة الأولى الدنماركي، أنه منح إذنًا لستيفانسن من أجل التحقق من إمكانية عمله في نادٍ خارجي، دون أن يذكر اسم الأهلي.

وأكد أن ستيفانسن لن يظهر في تدريبات النادي الدنماركية خلال الأيام المقبلة.

وكان ستيفانسن صاحب الـ57 عامًا عمل مع توروب في وقت سابق، عندما كان الأخير على رأس الجهاز الفني لنادي إيسبيرج الدنماركي في موسم 2011-2012.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي ييس توروب كاج ستيفانسن

