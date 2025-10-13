كشفت قناة النادي الأهلي، هوية الجهاز المساعد للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، وموعد وصولهم تمهيدًا لبداية المهمة مع الأحمر، استعدادًا للفترة المقبلة التي تحمل معها العديد من التحديات.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب، لتولي المهمة الفنية للفريق، لمدة موسمين ونصف، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم توجيه الشكر له لسوء النتائج، وعقب نهاية مهمة عماد النحاس المؤقتة.

جهاز توروب المساعد في الأهلي

أكد أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي في النادي الأهلي، وصول الرباعي المقرر انضمامهم إلى الجهاز المعاون للمدرب ييس توروب، غدًا الثلاثاء، على أن يصل الفرد الأخير أحد يومي الأربعاء أو الخميس.

وتقرر أن يصطحب المدرب ييس توروب طاقمًا معاونًا له، مكون من مدربين مساعدين اثنين، ومدرب حراس مرمى، ومحلل أداء، ومدرب أحمال بدنية، وأوضح الدنماركي ذلك خلال مؤتمر تقديمه يوم الجمعة الماضي.

وقال أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي: "غدًا الثلاثاء يصل رباعي من الجهاز الفني المعاون للمدرب توروب، تمهيدًا لبداية المهمة مع الأهلي، والفرد الخامس سيصل أحد يومي الأربعاء أو الخميس".

وأضاف شوبير: "الرباعي الذي تم الاستقرار عليهم من قبل توروب، والمقرر وصولهم غدًا، هم أمري زابيكس، وجوني مولبي، حيث سيعاون الثنائي المدرب في المهمة الفنية، بالإضافة إلى كاج ستيفانسن مدرب الحراس، إلى جانب مدرب الأحمال، ومحلل الأداء من المقرر له أن يصل الأربعاء أو الخميس".

وأكمل شوبير: "عادل مصطفى سيقود تدريب الأهلي غدًا الثلاثاء، تحت متابعة من توروب، حيث سيجتمع الأخير مع الجهاز الطبي ومحلل الأداء ومدرب الأحمال ومدرب الحراس، من أجل مناقشة حالة اللاعبين، حيث سيتواجد محمد نجيب وأمير عبد الحميد في المران".

وواصل شوبير: "من المحتمل أن يقود توروب مران الأهلي يوم الأربعاء، قبل أن يغادر الفريق يوم الخميس لمواجهة بطل بوروندي (أيجل نوار)".

وأتم أحمد شوبير حديثه: "الأهلي استقر على تكريم عماد النحاس، غدًا الثلاثاء، قبل أن يغادر المدرب إلى العراق لبداية مهمته مع نادي الزوراء".