اعترف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، بعدم توفيقه في الحديث عن إصابة أحمد سيد زيزو، بعد مباراة إنبي بالدوري.



وكان زيزو قد تعرض لإصابة مع الأهلي خلال مباراة إنبي ببطولة الدوري، وقبل اللقاء كان قد شعر بألم في قدمه لكن أصر على الاستمرار داخل أرضية الملعب.



وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أكن موفقا في الكلمة التي قلتها عن إصابة زيزو خلال مباراة إنبي، كانت تحتاج لتفسير وقتها، ولم أقصد بها أي شيء سيء".



وأضاف: "مسؤولية اللعب تعود للمدرب، وزيزو لاعب كبير وقال إنه سليم ويستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة في وجود طبيب الفريق، وبالتالي هو المسؤول ويعي تماما إذا كان يستطيع اللعب أم لا".



وواصل مدرب الأهلي: "مباراة بيراميدز كانت الأصعب لريبييرو مع الأهلي، ولم أتخيل الخسارة أمامه، والسيناريو الأسوأ بالنسبة لي كان التعادل".



وتابع: "وليد صلاح الدين أبلغني برحيلي عن الأهلي بعد التعاقد مع توروب، وحزنت بكل تأكيد لأن الأهلي بيتي، وكان من الممكن أن أقدم المزيد للأهلي".



وأنهى النحاس: "مصطفى محمد هو الأنسب لتعويض رحيل وسام أبو علي عن الأهلي".