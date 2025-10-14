أكد عماد النحاس مدرب فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي أنه كان يتمنى قيادة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم 2025.

وتولى النحاس تدريب الأهلي في ولايتين بشكل مؤقت، الأولى عندما قاد تدريب الفريق عقب رحيل مارسيل كولر في الموسم الماضي ونجح في التتويج بالدوري الممتاز.

وقبل بطولة كأس العالم للأندية تعاقد الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، وتحول النحاس لمنصب المدرب العام.

وودع الأهلي منافسات المونديال من دور المجموعات، محتلًا المركز الرابع.

وبعد رحيل ريبيرو في الموسم الحالي، عاد عماد النحاس لمنصب المدير الفني للأهلي مؤقتًا لمدة 5 مباريات قبل أن يأتي الدنماركي ييس توروب.

وقرر عماد النحاس الرحيل عن الأهلي وتولي قيادة الزوراء العراقي.

ورد النحاس على بعض الأسئلة السريعة عبر قناة إم بي سي مصر 2، حيث، قال: "كنت أتمنى قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "لم أرفض العمل كمساعد في جهاز المدرب الجديد ييس توروب".

وأكمل: "لم أكن صاحب قرار رحيل يحيى عطية الله عن الأهلي".

وبسؤاله عن هل ريبيرو كان أقل مدرب تعامل معه في مشواره الكروي؟، رد النحاس، قائلًا: "لا، هو ليس مدربا ضعيفا أوقليل الإمكانيات".

وأتم: "ريبيرو كان صاحب قرار عدم مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية".