كلام فى الكورة
النحاس: إذا طلبني الأهلي مرة أخرى سأكون في خدمته.. وأشكر الخطيب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:05 م 14/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس - الأهلي

علق عماد النحاس مدرب النادي الأهلي السابق على التكريم الذي ناله من قبل محمود الخطيب ولجنة التخطيط، اليوم الثلاثاء.

وحرص محمود الخطيب ولجنة التخطيط على تكريم عماد النحاس؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتعاقد الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، ولن يكون عماد النحاس موجودا ضمن الجهاز الفني.

وقرر النحاس إنهاء فترته المؤقتة مع الأهلي والرحيل من أجل تدريب الزوراء العراقي.

بحضور الخطيب ولجنة التخطيط.. تكريم خاص لعماد النحاس في الأهلي

وقال النحاس في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "أشكر الخطيب ولجنة التخطيط على هذا التكريم وكل جمهور الأهلي".

وأضاف: "تكريمي شيء متوقع من الأهلي وهي عادته دائما وهذه رسالة لمحبي ولاعبي النادي".

وأكمل: "هذا التكريم أسعدني وأشكر محمود الخطيب ولجنة الخطيط مرة أخرى".

وتابع: "ما قدمته في الفترة الماضية هو أبسط شيء يقدمه أي شخص مُحب للنادي".

وأكد النحاس: "التكريم في النهاية رسالة لأنك إذا قدمت شيئا ناجحا ستلقى التقدير من جانب النادي الأهلي".

وأوضح: "أتمنى للأهلي كل التوفيق في الفترة المقبلة، وإذا طلبني النادي مرة ثانية وثالثة وعاشرة أكيد سأكون في خدمته".

وأتم: "أشكر جمهور الأهلي فهو أكبر داعم ورقم 1 في النادي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس محمود الخطيب مختار مختار لجنة التخطيط

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

