كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الترشح على مقعد النائب بدلا من الرئيس في انتخابات الأهلي؟ ياسين منصور يجيب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:12 م 14/10/2025
ياسين منصور

ياسين منصور

تحدث ياسين منصور، المرشح على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي، عن الخطوة التي اتخذها بالتواجد ضمن قائمة محمود الخطيب خلال انتخابات الأحمر المقبلة، والمقرر لها أن تقام في نهاية أكتوبر الجاري.

ورد ياسين منصور خلال حديثه، عن سبب الترشح على مقعد نائب الرئيس، بدلًا من منصب الرئيس، وتفضيله التواجد ضمن قائمة محمود الخطيب خلال الانتخابات.

تصريحات ياسين منصور

تحدث ياسين منصور، المرشح على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي، بعدة تصريحات عبر "CNBC Arabia"، قائلًا: "ما يهمني هو مصلحة النادي الأهلي، وليس مصلحتي الشخصية، ولم أكن أبحث طوال عمري عن مناصب".

وأضاف ياسين منصور: "محمود الخطيب صديق عزيز لي، والأهلي مر بفترات صعبة كثيرة والخطيب تحمل كثيرًا تلك الصعوبات".

وأكمل: "وأرى أن ذلك الأفضل حاليًا (الترشح على مقعد النائب)، الأهلي يمر بمرحلة انتقالية، وطارق سليم له مقولة: أنا في خدمة النادي الأهلي حتى إذا وقفت حارسًا على بوابته".

وأتم حديثه: "خالد مرتجي صديق عزيز لي، وكان في منصب أمين الصندوق وعند وفاة العامري فاروق رحمه الله، قام بدور نائب الرئيس ووافق على قدومي بكل حب وبكل إخلاص".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب ياسين منصور

أخبار تهمك

التعليقات

