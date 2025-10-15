"فرصة لا تتكرر في العمر".. مدرب دنماركي جديد في الأهلي

أعلن نادي هيدنستيد الدنماركي، استقالة مدربه جوني مولبي من تدريب الفريق الأول بدوري الدنمارك للهواة، بعد تلقيه فرصة وصفها النادي بأنها "لا تتكرر في العمر" للعمل في أحد الأندية الخارجية، دون الكشف عن هويتها.

وقال مولبي في تصريحات لموقع النادي الرسمي إن القرار كان صعبًا للغاية، موضحًا أنه كان سعيدًا جدًا بفترته مع هيدنستيد، وكذلك بعمله اليومي في المدرسة الرياضية بمدينة سوندربورج، لكنه في النهاية قرر خوض التحدي الجديد.

وأضاف المدرب أنه يأمل أن تكون هناك فرصة للعودة إلى النادي في المستقبل، مؤكدًا امتنانه لكل من سانده خلال تجربته مع الفريق.

ويُذكر أن تقارير صحفية دانماركية، أبرزها من موقع "بولد" أكدت أن مولبي سيغادر لتولي منصب المدرب المساعد لييس توروب في النادي الأهلي، في خطوة تعد نقلة كبيرة في مسيرته التدريبية.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ييس توروب، لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة القادمة، ولم يتم حتى الآن عن تشكيل الجهاز الفني بشكل رسمي.