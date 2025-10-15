المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"فرصة لا تتكرر في العمر".. مدرب دنماركي جديد ينضم إلى توروب في الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:12 م 15/10/2025
الأهلي

الأهلي

أعلن نادي هيدنستيد الدنماركي، استقالة مدربه جوني مولبي من تدريب الفريق الأول بدوري الدنمارك للهواة، بعد تلقيه فرصة وصفها النادي بأنها "لا تتكرر في العمر" للعمل في أحد الأندية الخارجية، دون الكشف عن هويتها.

وقال مولبي في تصريحات لموقع النادي الرسمي إن القرار كان صعبًا للغاية، موضحًا أنه كان سعيدًا جدًا بفترته مع هيدنستيد، وكذلك بعمله اليومي في المدرسة الرياضية بمدينة سوندربورج، لكنه في النهاية قرر خوض التحدي الجديد.

وأضاف المدرب أنه يأمل أن تكون هناك فرصة للعودة إلى النادي في المستقبل، مؤكدًا امتنانه لكل من سانده خلال تجربته مع الفريق.

ويُذكر أن تقارير صحفية دانماركية، أبرزها من موقع "بولد" أكدت أن مولبي سيغادر لتولي منصب المدرب المساعد لييس توروب في النادي الأهلي، في خطوة تعد نقلة كبيرة في مسيرته التدريبية.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ييس توروب، لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة القادمة، ولم يتم حتى الآن عن تشكيل الجهاز الفني بشكل رسمي.

الأهلي الدوري المصري ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg