اقترب المجري أمري زابيكس من فسخ تعاقده مع نادي أوجسبورج الألماني، لينضم إلى جهاز ييس توروب في الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع ييس توروب ليكون خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل عقب الهزيمة من بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، علما بأن عماد النحاس كان قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يكتفي بمشاهدة تدريبات فريقه في الوقت الحالي، انتظارا لوصول جهازه الفني.

ووفقاً لصحيفة "augsburger-allgemeine" الألمانية، فإن المدرب المساعد أمري زابيكس لنادي أوجسبورج الألماني، سيغادر منصبه بعد أقل من عام.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن المدرب صاحب الـ44 عامًا قد طلب فسخ عقده مع النادي، وهو ما سيحدث قريبًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زابيكس في طريقه الآن إلى القاهرة، للانضمام إلى مدربه السابق ييس توروب في صفوف الأهلي.

وكان أمري زابيكس إلى جانب مدرب حراس المرمى ماركو لانجنر، آخر مساعدي المدرب السابق ييس توروب الذين واصلوا العمل تحت قيادة ساندرو فاجنر، ومن المقرر أن يتم تعويض رحيله داخليًا داخل الجهاز الفني للنادي الألماني.

واستعان المدير الرياضي مارينكو يورينديتش بزابيكس، الذي كان قد عمل معه سابقًا بين يوليو وديسمبر 2022 في نادي زيورخ السويسري، أولًا كمساعد مدرب، ثم كمدرب لفريق تحت 21 عامًا.

وكان زابيكس مسؤولًا بشكل خاص عن تطوير الجانب الهجومي، كما كان بمثابة حلقة وصل بين المدرب الجديد فاجنر وأقسام تطوير الشباب والبنية الداخلية للنادي.