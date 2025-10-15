أعرب حازم هلال المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بالانضمام لقائمة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الأهلي المقبلة يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال هلال: "لست بعيدا عن الأهلي، فقد كنت أشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وهو ما أتاح لي فرصة التعامل المباشر مع العديد من الملفات الحيوية داخل النادي، خصوصًا في المجال الإنشائي".

وأضاف: "اكتسبت معرفة بتفاصيل العمل الإداري وطبيعة التحديات التي تواجه مؤسسة بحجم وقيمة النادي الأهلي".

وأكمل: "أحمل مع زملائي رؤية طموحة وأفكارًا استثمارية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانه الأهلى كمؤسسة رياضية كبرى، تعمل بأسلوب يضمن تمويل المشروعات دون الاعتماد على المداخيل الثابتة مثل عقود الرعاية، بالإضافة إلى التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي والتجاري، بما يخدم الأعضاء والفرق الرياضية.".

وأشار حازم هلال إلى أن النادي الأهلى يعيش واحدة من أهم فتراته التاريخية من حيث التطوير والإنجازات، وما تحقق خلال السنوات الماضية هو طفرة بكل المقاييس.

وتابع: "قائمة محمود الخطيب تضم كفاءات وخبرات متنوعة، وكل فرد فيها يملك الكثير في مجاله ليقدمه للنادي، وما يجمعنا هو الحب والانتماء للكيان والإيمان بقيم الأهلى وتقاليده".

وأتم: "هدفنا واحد هو استمرار النجاحات، وأتمنى أن يحضر أعضاء النادي بكثافة يوم 31 أكتوبر بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه العريق".