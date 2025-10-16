المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سعد شلبي: ميزانية الأهلي تتجاوز 8.5 مليار.. النادي يمتلك فروعه.. ونخطط لدخل دولاري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:18 ص 16/10/2025
الأهلي

الأهلي

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ميزانية القلعة الحمراء تجاوزت 8.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إنفاق قطاع كرة القدم لا يتعدى 1.3 مليار جنيه من هذا المبلغ، في ظل سياسة مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وزيادة الأصول.

وأوضح شلبي، في تصريحات لقناة CBC، أن الأهلي نجح في سداد جميع الأقساط المستحقة على أراضي فروعه، لتصبح كل الفروع مملوكة بالكامل للنادي، وانضمت إلى أصوله الثابتة ضمن الميزانية العامة.

وأضاف المدير التنفيذي أن إدارة النادي تعمل على توسيع قاعدة الرعاة، موضحًا أن بعض الشركات الراعية هي شركات متعددة الجنسيات، وهناك توجه للتعاقد مستقبلاً مع الشركات الأم مباشرةً من أجل زيادة الدخل الدولاري، في ظل وجود التزامات مالية بالنقد الأجنبي، وذلك ضمن رؤية مجلس الإدارة الجديد.

وأشار شلبي إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الاقتصادية والاستثمارية للنادي، عبر تعظيم الإيرادات الذاتية وتوسيع مجالات النشاط الرياضي والخدمي، بما يضمن استمرار تفوق الأهلي داخل الملعب وخارجه.

الأهلي الدوري المصري سعد شلبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg