أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ميزانية القلعة الحمراء تجاوزت 8.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إنفاق قطاع كرة القدم لا يتعدى 1.3 مليار جنيه من هذا المبلغ، في ظل سياسة مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وزيادة الأصول.

وأوضح شلبي، في تصريحات لقناة CBC، أن الأهلي نجح في سداد جميع الأقساط المستحقة على أراضي فروعه، لتصبح كل الفروع مملوكة بالكامل للنادي، وانضمت إلى أصوله الثابتة ضمن الميزانية العامة.

وأضاف المدير التنفيذي أن إدارة النادي تعمل على توسيع قاعدة الرعاة، موضحًا أن بعض الشركات الراعية هي شركات متعددة الجنسيات، وهناك توجه للتعاقد مستقبلاً مع الشركات الأم مباشرةً من أجل زيادة الدخل الدولاري، في ظل وجود التزامات مالية بالنقد الأجنبي، وذلك ضمن رؤية مجلس الإدارة الجديد.

وأشار شلبي إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الاقتصادية والاستثمارية للنادي، عبر تعظيم الإيرادات الذاتية وتوسيع مجالات النشاط الرياضي والخدمي، بما يضمن استمرار تفوق الأهلي داخل الملعب وخارجه.