المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرتجي: استاد الأهلي الحلم الكبير.. وياسين منصور مكسب ضخم لمجلس الخطيب

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:54 م 16/10/2025
خالد مرتجي

مرتجي

أكد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن التطور الكبير في ميزانية النادي التي تخطت 8 مليارات جنيه هذا العام، يعكس حجم العمل الجماعي داخل النادي ونجاح المنظومة في ابتكار أفكار تسويقية واستثمارية جديدة.

وأضاف مرتجي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "شركة الأهلي لكرة القدم كان لها دور محوري في تعزيز الموارد المالية للنادي، وساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الكرة، خصوصًا الفريق الأول، لذلك سيكون ملف الاستثمار على رأس أولويات المجلس الجديد، بهدف تحقيق استدامة مالية تليق باسم الأهلي".

وتحدث أمين الصندوق عن مشروع استاد الأهلي قائلاً: "الاستاد هو الحلم الأكبر لكل أهلاوي، وسنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع بإذن الله. ومع تواجد هذه الكوكبة في قائمة محمود الخطيب، أعتقد أن افتتاح الاستاد أصبح أقرب من أي وقت مضى".

وأشار مرتجي إلى أن هناك خطة لإنشاء عدة فروع جديدة للنادي في المحافظات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن "الأهلي يستحق أن يكون في كل مكان، فهو كبير بأعضائه وجماهيره وتاريخه العريق".

وعن انضمام ياسين منصور لقائمة الخطيب الانتخابية، قال مرتجي: "وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي، فهو رجل أعمال ناجح يمتلك فكرًا استثماريًا متطورًا ويحب النادي ويؤمن بالعمل الجماعي، وانضمامه جاء في توقيت مثالي. علاقتي الشخصية به مميزة، وسنعمل سويًا لمصلحة الأهلي".

واختتم مرتجي حديثه بالتأكيد على ثقته في أعضاء الجمعية العمومية، قائلاً: "نراهن دائمًا على وعي أعضاء الأهلي، ولم نخسر هذا الرهان من قبل. أثق أنهم سيحضرون بكثافة يوم 31 أكتوبر لاختيار مجلس إدارة جديد يواصل مسيرة النجاح والاستقرار".

وتسود أجواء من الحماس داخل جدران القلعة الحمراء مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل ترقب كبير من الأعضاء لمعرفة تفاصيل برامج القوائم الانتخابية، خاصة قائمة محمود الخطيب التي ترفع شعار "تكملة المشوار.. بطولات واستثمار".

الأهلي الدوري المصري خالد مرتجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg