أكد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن التطور الكبير في ميزانية النادي التي تخطت 8 مليارات جنيه هذا العام، يعكس حجم العمل الجماعي داخل النادي ونجاح المنظومة في ابتكار أفكار تسويقية واستثمارية جديدة.

وأضاف مرتجي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "شركة الأهلي لكرة القدم كان لها دور محوري في تعزيز الموارد المالية للنادي، وساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الكرة، خصوصًا الفريق الأول، لذلك سيكون ملف الاستثمار على رأس أولويات المجلس الجديد، بهدف تحقيق استدامة مالية تليق باسم الأهلي".

وتحدث أمين الصندوق عن مشروع استاد الأهلي قائلاً: "الاستاد هو الحلم الأكبر لكل أهلاوي، وسنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع بإذن الله. ومع تواجد هذه الكوكبة في قائمة محمود الخطيب، أعتقد أن افتتاح الاستاد أصبح أقرب من أي وقت مضى".

وأشار مرتجي إلى أن هناك خطة لإنشاء عدة فروع جديدة للنادي في المحافظات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن "الأهلي يستحق أن يكون في كل مكان، فهو كبير بأعضائه وجماهيره وتاريخه العريق".

وعن انضمام ياسين منصور لقائمة الخطيب الانتخابية، قال مرتجي: "وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي، فهو رجل أعمال ناجح يمتلك فكرًا استثماريًا متطورًا ويحب النادي ويؤمن بالعمل الجماعي، وانضمامه جاء في توقيت مثالي. علاقتي الشخصية به مميزة، وسنعمل سويًا لمصلحة الأهلي".

واختتم مرتجي حديثه بالتأكيد على ثقته في أعضاء الجمعية العمومية، قائلاً: "نراهن دائمًا على وعي أعضاء الأهلي، ولم نخسر هذا الرهان من قبل. أثق أنهم سيحضرون بكثافة يوم 31 أكتوبر لاختيار مجلس إدارة جديد يواصل مسيرة النجاح والاستقرار".

وتسود أجواء من الحماس داخل جدران القلعة الحمراء مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل ترقب كبير من الأعضاء لمعرفة تفاصيل برامج القوائم الانتخابية، خاصة قائمة محمود الخطيب التي ترفع شعار "تكملة المشوار.. بطولات واستثمار".