بيان رسمي.. لافيينا يشكو غزل المحلة بسبب "بن شرقي"

أعلن نادي لافيينا - الناشط في دوري المحترفين- تقديم شكوى رسمية ضد غزل المحلة بسبب عدم حصوله على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف بن شرقي إلى البنك الأهلي.

وانضم بن شرقي إلى صفوف البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 4 مواسم.

وقال لافيينا في بيان رسمي: "في ظل حرص نادي لافيينا على حماية حقوقة القانونية والمالية، تقدم النادي الأسبوع الماضي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة".

وأضاف: "جاء ذلك بعد فشل جميع المحاولات الودية للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف بن شرقي إلى نادي البنك الأهلي".

وأكمل: "كما يود النادي التأكيد على أنه سبق وقدم شكوى الموسم الماضي للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب رجب مارو إلى نادي السكة الحديد، وذلك في إطار سعيه لحفظ حقوقة في جميع الصفقات".

وأتم: "نؤكد على أهمية التعاون بين الأندية لتحقيق العدالة الرياضية وضمان حقوق الجميع".