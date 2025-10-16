المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب الزمالك والصدارة قد تتغير.. سباق الدوري المصري يعود بعد توقف 11 يوما

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:56 م 16/10/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

تعود منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026" مرة أخرى بعد توقف دام 11 يوما بسبب فترة التوقف الدولي.

وشهدت فترة التوقف في أكتوبر تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

3 مباريات في انطلاقة الجولة الـ11 من الدوري

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، غدًا الجمعة، بإقامة 3 مواجهات.

ستكون البداية مع مواجهة وادي دجلة ضد مودرن سبورت في الخامسة مساء الجمعة.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يقع مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وحال فوز وادي دجلة، سيتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة مؤقتًا.

وفي الثامنة مساء الجمعة، يستضيف غزل المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية.

ويقع غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

وفي نفس التوقيت، يلتقي المقاولون العرب (5 نقاط في المركز العشرين) مع إنبي (17 نقطة في المركز الخامس).

وحال فوز إنبي على المقاولون، سيرتقي لصدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

طالع مباريات الجولة الـ11 في الدوري من هنا

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ11

تتقاسم 3 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وهي (المصري والزمالك والأهلي) برصيد 18 نقطة لكل منهم مع مباراة أقل بالنسبة للمارد الأحمر.

ويأتي سيراميكا كليوباترا وإنبي في المركزين الرابع والخامس بـ17 نقطة لكل منهما.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ11 أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء.

وسيغيب الزمالك عن الجولة الـ11 بحصوله على راحة (باي) بسبب إقامة الدوري من 21 ناديا هذا الموسم.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز ترتيب الدوري المصري مباريات الدوري المصري اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg