تعود منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026" مرة أخرى بعد توقف دام 11 يوما بسبب فترة التوقف الدولي.

وشهدت فترة التوقف في أكتوبر تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

3 مباريات في انطلاقة الجولة الـ11 من الدوري

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، غدًا الجمعة، بإقامة 3 مواجهات.

ستكون البداية مع مواجهة وادي دجلة ضد مودرن سبورت في الخامسة مساء الجمعة.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يقع مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وحال فوز وادي دجلة، سيتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة مؤقتًا.

وفي الثامنة مساء الجمعة، يستضيف غزل المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية.

ويقع غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

وفي نفس التوقيت، يلتقي المقاولون العرب (5 نقاط في المركز العشرين) مع إنبي (17 نقطة في المركز الخامس).

وحال فوز إنبي على المقاولون، سيرتقي لصدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

طالع مباريات الجولة الـ11 في الدوري من هنا

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ11

تتقاسم 3 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وهي (المصري والزمالك والأهلي) برصيد 18 نقطة لكل منهم مع مباراة أقل بالنسبة للمارد الأحمر.

ويأتي سيراميكا كليوباترا وإنبي في المركزين الرابع والخامس بـ17 نقطة لكل منهما.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ11 أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء.

وسيغيب الزمالك عن الجولة الـ11 بحصوله على راحة (باي) بسبب إقامة الدوري من 21 ناديا هذا الموسم.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري من هنا