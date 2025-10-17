حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء الفوز ليكسر سلسلة من خمس مباريات دون انتصار للفريق المحلاوي تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

تفاصيل اللقاء

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، قبل أن يهدد كهرباء الإسماعيلية المرمى مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر محمد ياسين أبوزراع بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم الأيسر وحرمته من هدف محقق.

ورد غزل المحلة بمحاولة خطيرة في الدقيقة 23 من ركلة حرة نفذها أحمد حامد شوشة ببراعة، لكن العارضة وقفت في وجهه لتمنع الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 32، تلقى كهرباء الإسماعيلية ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عصام الفيومي عقب حصوله على الإنذار الثاني نتيجة تدخل قوي على أحد لاعبي المحلة، ليكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، استغل غزل المحلة النقص العددي، وتمكن أحمد حامد شوشة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليمنح فريقه التقدم والنقاط الثلاث.

حاول كهرباء الإسماعيلية العودة في النتيجة رغم النقص العددي، لكن دفاع المحلة المنظم وحارس مرماه حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

