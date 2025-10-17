تعرض كمال أبو الفتوح مدافع فريق وادي دجلة، لإصابة خطيرة خلال مواجهة مودرن سبورت، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل نادي وادي دجلة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن التشخيص المبدئي لإصابة كمال أبو الفتوح، هو كسر في عضمة الشظية.

وأوضح أن اللاعب تم نقله للمستشفى بعربة الإسعاف، عقب خروجه من ملعب اللقاء، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان كمال أبو الفتوح قد سقط على الأرض في الشوط الأول، بعد محاولته التصدي لتسديدة محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، ليشتكي من الإصابة بعد سقوطه بشكل خاطئ.