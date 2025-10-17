المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 0
21:00
الشباب

الشباب

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

مصدر لـ يلا كورة: إصابة كمال أبو الفتوح مدافع دجلة بكسر في الشظية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:58 م 17/10/2025
كمال أبو الفتوح مدافع فريق وادي دجلة

كمال أبو الفتوح مدافع فريق وادي دجلة

تعرض كمال أبو الفتوح مدافع فريق وادي دجلة، لإصابة خطيرة خلال مواجهة مودرن سبورت، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل نادي وادي دجلة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن التشخيص المبدئي لإصابة كمال أبو الفتوح، هو كسر في عضمة الشظية.

وأوضح أن اللاعب تم نقله للمستشفى بعربة الإسعاف، عقب خروجه من ملعب اللقاء، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان كمال أبو الفتوح قد سقط على الأرض في الشوط الأول، بعد محاولته التصدي لتسديدة محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، ليشتكي من الإصابة بعد سقوطه بشكل خاطئ.

مباراة وادي دجلة القادمة
الدوري المصري وادي دجلة كمال أبو الفتوح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
المصري

المصري

56

تسديدة من لاعب الاتحاد الليبي من ضربة ثابتة وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
