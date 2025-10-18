أكد عصام الطالبي، المتحدث باسم نادي اتحاد طنجة المغربي، بدء ناديه إجراءات قانونية ضد الزمالك، بسبب تأخر مستحقاته من صفقة عبد الحميد معالي.

وانضم معالي صاحب الـ19 عاما إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من اتحاد طنجة.

وقال الطالبي في تصريحات عبر قناة "دي إم سي: "في البداية نأسف على وصول الأمور مع الزمالك إلى هذا الحد، حيث انقطعت كل سبل التواصل بين الناديين لحل الأزمة المتعلقة بصفقة عبد الحميد معالي".

وأضاف: "الزمالك يتعامل معنا بطريقة مؤسفة رغم أن بنود العقد كانت واضحة، كان من المفترض أن نحصل على قيمة الصفقة على دفعتين لكن لم نستلم أي مبلغ حتى الآن رغم انتهاء المدد المحددة لذلك".

وأوضح: "راسلنا الزمالك عند موعد الدفعة الأولى وجاءنا الرد أن النادي الأبيض يعاني من مشكلة لذا ينبغي أن نمنحهم مهلة، لكن الاتصالات انقطعت بعد ذلك".

وواصل: "عدم التزام الزمالك بدفع المبالغ المستحقة وكذلك غياب التواصل من جانبه يتسبب في وضع غير مريح".

وأردف: "كلفنا محاميا لمباشرة إجراءات التقاضي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا نسعى إلى صدام أو تصعيد لكن قمنا بذلك بعدما فشلت كل الطرق الودية التي لجأنا لها".

وأتم: "العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية علاقة تاريخية ومبنية على الاحترام المتبادل، أتمنى أن يبادر نادي الزمالك لحل هذا الملف وديا وأيضا للحفاظ على صورته كناد كبير".