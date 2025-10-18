المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اتحاد طنجة: لم نحصل على أي مبلغ من صفقة معالي.. والزمالك قطع تواصله معنا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:55 ص 18/10/2025
عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي

أكد عصام الطالبي، المتحدث باسم نادي اتحاد طنجة المغربي، بدء ناديه إجراءات قانونية ضد الزمالك، بسبب تأخر مستحقاته من صفقة عبد الحميد معالي.

وانضم معالي صاحب الـ19 عاما إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من اتحاد طنجة.

وقال الطالبي في تصريحات عبر قناة "دي إم سي: "في البداية نأسف على وصول الأمور مع الزمالك إلى هذا الحد، حيث انقطعت كل سبل التواصل بين الناديين لحل الأزمة المتعلقة بصفقة عبد الحميد معالي".

وأضاف: "الزمالك يتعامل معنا بطريقة مؤسفة رغم أن بنود العقد كانت واضحة، كان من المفترض أن نحصل على قيمة الصفقة على دفعتين لكن لم نستلم أي مبلغ حتى الآن رغم انتهاء المدد المحددة لذلك".

وأوضح: "راسلنا الزمالك عند موعد الدفعة الأولى وجاءنا الرد أن النادي الأبيض يعاني من مشكلة لذا ينبغي أن نمنحهم مهلة، لكن الاتصالات انقطعت بعد ذلك".

وواصل: "عدم التزام الزمالك بدفع المبالغ المستحقة وكذلك غياب التواصل من جانبه يتسبب في وضع غير مريح".

وأردف: "كلفنا محاميا لمباشرة إجراءات التقاضي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا نسعى إلى صدام أو تصعيد لكن قمنا بذلك بعدما فشلت كل الطرق الودية التي لجأنا لها".

وأتم: "العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية علاقة تاريخية ومبنية على الاحترام المتبادل، أتمنى أن يبادر نادي الزمالك لحل هذا الملف وديا وأيضا للحفاظ على صورته كناد كبير".

الزمالك عبد الحميد معالي اتحاد طنجة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg