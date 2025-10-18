تحدث عبد الرحمن عيسى، المعد البدني السابق للنادي الأهلي، عن سبب الإصابات التي ضربت الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، موضحًا كيف استطاع إعادة اللاعبين إلى المستوى الطبيعي لهم قبل رحيله.

طبيعة العمل مع لاعبي الأهلي

استهل عبد الرحمن عيسى، المعد البدني السابق للنادي الأهلي، حديثه في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1"، قائلًا: "توليت المهمة مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس عقب رحيل مارسيل كولر، وعدت مجددًا في الفترة الثانية بعد رحيل ريبيرو، الفارق بين الفترتين يتمثل في حالة اللاعبين إذ كانت مختلفة بين الفترتين من جانب الجاهزية البدنية".

وأضاف: "سبب الإصابات بنسبة 50 إلى 60% يعود إلى عدم الجاهزية، أخطر شيء في تخطيط الأحمال هو نمط التمرين، عندما لا تتم بعض البنود أو الخطوات من الصعب أن تستكمل العمل بدونها".

وأكمل عبد الرحمن عيسى: "كانت لدينا مشكلة واضحة خاصة بأي مهمة تتعلق بالمساحة سواء بتغطية المساحة أو الضغط أو الاستلام بعد أي انطلاقة سريعة".

وواصل: "قبل بداية عملي في الولاية الثانية مع عماد النحاس، تحدثت مع الجهاز الفني وأخطرتهم بحالة اللاعبين وأن بعض اللاعبين ستستعيد جاهزيتها مع المباراة الثالثة والبعض الآخر سيكون في كامل الجاهزية في المباراة الرابعة (مباراة الزمالك)، ولم تظهر أي مشاكل في مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية لأن الأمور بدأت في العودة للمسار السليم".

إصابة حسين الشحات

قال المعد البدني السابق بالنادي الأهلي: "حسين الشحات كان يتمرن برتم وحماس كبير قبل مباراة الزمالك، وفي الفترة بين مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية قمنا بتخفيف الحمل البدني له خوفًا من تعرضه للإصابة وتمرن حينها برتم قليل لكنه تعرض للإصابة".

وأوضح: "يوجد فوارق بين اللاعبين، ونقوم بمراعاة الأحمال البدنية لهم، وعقب المباراة الثانية والثالثة هناك 4 لاعبين تدربوا فرديًا وكانوا في كامل الجاهزية في المباراة الرابعة والخامسة".

ماذا حدث مع زيزو؟

انتقل عيسى للحديث عن إصابة زيزو، قائلًا: "زيزو شعر بوجود شد في العضلة الضامة، وطلب الطبيب والنحاس ذكر أنه سأل اللاعب إذا ما كان يشعر أم لا وزيزو أكد جاهزيته، الأمر لم يكن خطأ أحد وكان عبارة عن حماس فقط".

واستكمل: "في مثل تلك الحالات، الجهاز الطبي يجب أن يعرض رأيه والقرار للجهاز الفني، وعماد النحاس قام بالاعتماد على شعور اللاعب نظرًا لضيق الوقت، ولم يكن يظهر على زيزو أي أعراض، لكن كانت هناك خطورة واضحة على اللاعبين في المباراة الثانية والثالثة عدا من شاركوا مع المنتخب".

وأكمل مؤكدًا: "جهاز ريبيرو المسؤول عن الحالة البدنية للاعبين ومدى جاهزيتهم وليس المعد البدني في الجهاز فقط".

وأتم عن قدرات لاعبي الأهلي: "إمام عاشور مناسب جدًا لاحتياجات مركزه، ورغم مشاركته في جميع مراكز الوسط لديه القدرة على لعب مباريات مضغوطة، وتريزيجيه وطاهر لديهم قدرة بدنية مميزة وطاهر يستطيع شغل أكثر من مركز".