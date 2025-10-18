المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المعد البدني السابق للأهلي يوضح.. سبب إصابات أشرف داري المتكررة ويقدم حلًا لعلاجها

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:02 م 18/10/2025
أشرف داري مدافع الأهلي

أشرف داري

كشف عبد الرحمن عيسى، المعد البدني السابق للنادي الأهلي، أسباب إصابة أشرف داري المتكررة مع الفريق، مقدمًا حلًا لعلاج المشكلة التي يعاني منها اللاعب مع الأحمر.

وعانى أشرف داري من الإصابات مع الأهلي، إذ غاب اللاعب المغربي عن صفوف الفريق منذ مباراة بيراميدز التي أقيمت في نهاية أغسطس الماضي.

إصابات داري المتكررة، منعته من الظهور مع الأهلي في الموسم الجاري، إذ شارك المغربي في 3 مباريات فقط بواقع 215 دقيقة.

سبب إصابات داري

تحدث عبد الرحمن عيسى، المعد البدني السابق في الأهلي، عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "إصابات أشرف داري المتكررة؟ الرد عند الجهاز الطبي الأمر لديه علاقة بطبيعة الجسم، خاصة الحوض والضهر".

وأضاف المعد البدني السابق بالأهلي: "السبب الرئيسي للإصابات له علاقة بالتدريب والتأهيل، واللاعب حماسي بشكل كبير وهو ما يزيد من خطورة تعرضه للإصابات".

وأتم عبد الرحمن عيسى: "داري شارك معي في مران واحد وشعر بالإصابة القديمة ولذلك الرد لدى الجهاز الطبي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أشرف داري

