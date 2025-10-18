المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الانتصار الأول منذ 55 يومًا.. الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود في الدوري المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:45 م 18/10/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

الإسماعيلي رفع رصيده من النقاط إلى 7 في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز الثاني له في الدوري المصري، بعدما غاب عنه الانتصارات منذ 55 يومًا عندما فاز على طلائع الجيش.

أحداث المباراة

وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف حرس الحدود الأول في الدقيقة 16 من ضربة رأسية قوية، عبد كرة عرضية متقنة من فوزي الحناوي من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 30 هدد الإسماعيلي مرمى حرس الحدود لأول مرة، حيث أرسل علي الملواني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بعد الرحمن الدح بضربة رأسية مرت بمحاداة القائم.

وسجل عبد الله محمد هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 45، بعد دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء حرس الحدود.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53، بداعي ارتطام الكرة في محمد الدغيمي لاعب نادي حرس الحدود داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 73، تسجيل عمر فتحي سافيولا لاعب حرس الحدود هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ بعد كرة عرضية من جهة اليمين.

وأهدر عمرو جمال فرصة التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 85، بعد كرة عرضية من جهة اليمين اسقبلها بتصويبة مقصية علت المرمى.
وسجل أنور عبد السلام الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 90+1، بعد كرة بينية من إيريك تراوري لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك من فوق محمود الزنفلي. 

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد

خط الوسط: محمد سيمر كونتا - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري - محمد خطاري - علي الملواني.

المهاجم: خالد النبريصي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - فوزي الحناوي

خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف روقا

خط الوسط الهجومي: أحمد نايل - محمود أوكا - أحمد الشيخ

المهاجم: محمد حمدي زكي.

الإسماعيلي الدوري المصري حرس الحدود

