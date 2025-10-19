الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا 1-0 طلائع الجيش

زوار يلا كورة تابعو معنا التغطية المباشرة للقاء سيراميكا كليوباتراالذي يواجه فريق طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري للموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، مروان عثمان.

خط الهجوم: أيمن موكا، إسلام عيسى، فخري لاكاي.

بينما تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، خالد عوض.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن زولا، كريم طارق، علي حمدي محمود، غيث المدادحة، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: إسماعيل أوجورو.