المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. استقالة في الزمالك.. حكم السوبر.. وأزمة تنس الطاولة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:51 ص 20/10/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد، لعل أبرزها استقالة في الزمالك، وحكم السوبر، وأزمة تنس الطاولة.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

أشرف حلمي: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق.. وما حدث لا يليق بلاعبي المنتخب

قال أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إن الاتحاد قرر إحالة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، على خلفية الواقعة التي شهدتها مراسم التتويج، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بلاعبي منتخب مصر.

مصدر ليلا كورة: حكام أجانب لنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات بمشاركة أربعة أندية.


بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد.. سلوت يدافع عن صلاح

واصل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، الدفاع عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

خلاف وصل إلى مشادة.. أزمة بين عمر عصر وزميله بمنتخب مصر في لقاء نيجيريا لتنس الطاولة (فيديو)

شهدت مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمقامة حاليًا في تونس، أزمة بطلها الثنائي عمر عصر وزميله في الفريق محمود أشرف.

الحضري: انتقالي إلى سيون كان "كوبري" لآرسنال (فيديو)

تحدث عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، عن كواليس رحيله من "القلعة الحمراء" متجهًا إلى سيون السويسري.

"فخر للقارة الأفريقية".. رسالة موتسيبي للاعبي منتخب المغرب للشباب قبل مواجهة الأرجنتين

وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة للاعبي منتخب المغرب للشباب قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب.

رسميًا.. الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من جهاز فيريرا

تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه في جهاز البلجيكي ياين فيرايرا المدير الفني للفريق.

"سحر الخضرة وجمال الأطفال".. الأهلي يودع بوروندي بلقطات رائعة (صور)

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعض الصور من رحلته في بوروندي خلال مباراته مع إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg