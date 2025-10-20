نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد، لعل أبرزها استقالة في الزمالك، وحكم السوبر، وأزمة تنس الطاولة.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

أشرف حلمي: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق.. وما حدث لا يليق بلاعبي المنتخب

قال أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إن الاتحاد قرر إحالة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، على خلفية الواقعة التي شهدتها مراسم التتويج، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بلاعبي منتخب مصر.

مصدر ليلا كورة: حكام أجانب لنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات بمشاركة أربعة أندية.



بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد.. سلوت يدافع عن صلاح

واصل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، الدفاع عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

خلاف وصل إلى مشادة.. أزمة بين عمر عصر وزميله بمنتخب مصر في لقاء نيجيريا لتنس الطاولة (فيديو)

شهدت مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمقامة حاليًا في تونس، أزمة بطلها الثنائي عمر عصر وزميله في الفريق محمود أشرف.

الحضري: انتقالي إلى سيون كان "كوبري" لآرسنال (فيديو)

تحدث عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، عن كواليس رحيله من "القلعة الحمراء" متجهًا إلى سيون السويسري.

"فخر للقارة الأفريقية".. رسالة موتسيبي للاعبي منتخب المغرب للشباب قبل مواجهة الأرجنتين

وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة للاعبي منتخب المغرب للشباب قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب.

رسميًا.. الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من جهاز فيريرا

تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه في جهاز البلجيكي ياين فيرايرا المدير الفني للفريق.

"سحر الخضرة وجمال الأطفال".. الأهلي يودع بوروندي بلقطات رائعة (صور)

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعض الصور من رحلته في بوروندي خلال مباراته مع إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.