كلام فى الكورة
وزير الرياضة يوجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الجوانب الانضباطية داخل المنتخبات والاتحادات

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:02 م 20/10/2025
أشرف صبحي

أشرف صبحي

وجّه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة، تتولى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس وكافة الاتحادات الرياضية، لتكون معنية بمتابعة المواقف الانضباطية والسلوكية داخل المنتخبات والهيئات الرياضية.

ومن المقرر أن تكون اللجنة معنية أيضا بدراسة أي ظواهر أو مواقف فردية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي نشرته الوزارة، أن تشكيل اللجنة ضبط الأداء الرياضة والحوكمة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط والالتزام داخل المنظومة الرياضية، وترسيخ ثقافة احترام القواعد والأخلاقيات بين جميع عناصرها.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة مثل هذه الموضوعات بدقة لضمان الحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية في مختلف المحافل.

وفي سياق متصل وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية بأعمال شؤونها نحو التحقيق فى واقعة ما جرى فى منتخب مصر لتنس الطاولة أثناء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، وألا يتم الاكتفاء بتحقيقات الاتحاد المصري لتنس الطاولة عملا بمبادئ الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين.

الدوري المصري

