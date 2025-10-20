المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الغزاوي: سنعمل على زيادة موارد الأهلي المالية.. وخدمة النادي شرف للجميع

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:19 م 20/10/2025
محمد الغزاوي

محمد الغزاوي

تحدث محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة محمود الخطيب، عن الانتخابات التي ستجري يوم 31 أكتوبر الجاري.

ويتواجد محمد الغزاوي، ضمن قائمة محمود الخطيب، التي تشهد حضور كلًا من: ياسين منصور نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية، طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبدالحفيظ، أحمد حسام عوض، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام.

تصريحات محمد الغزاوي

استهل محمد الغزاوي، تصريحاته قائلًا: "فخور للغاية بتواجدي ضمن قائمة محمود الخطيب وأتشرف بثقة ‏الجمعية العمومية منذ أن تواجدت في الفترة من 2004 إلى 2009 مع حسن حمدي، وكذلك تواجدي للمرة الثانية ضمن ‏قائمة الخطيب".‏

وتابع: "خدمة الأهلي شرف للجميع من أي موقع، وعلى الصعيد الشخصي أنا ولدت وتربيت داخل النادي وأعرف جيدًا مبادئه وخدمة ‏الأعضاء تكون من أي موقع، ووجود محمود الخطيب على رأس القائمة يمثل ثقل كبير المنظومة، وهو ما يمنح دوافع ‏كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 دائمًا".‏

وأضاف: "الخطيب يتحدث دائمًا عن الأهلي لا يجب أن يكون إلا في المرتبة الأولى دائمًا ونسعى للحصول من جديد على ثفة ‏الجمعية العمومية لنعمل على رد الجميل للأهلي".

وأكمل: "الخطيب اختار القائمة بناءً على توجهات المرحلة القادمة التي سوف ‏يكون شعارها الاستثمار والتنمية، وتم تحقيق الكثير من المشروعات بالفترة الماضية، أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي".‏

وواصل: "الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل ‏مصروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات، لأن مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي الكبيرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط".

وزاد: "يتم العمل من ‏أجل استمرار التفوق في كل الألعاب، الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل".‏

واستكمل: "جمهور الأهلي له حق علينا باستمرار ويتواد خلف فرق النادي في كل مكان، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم ‏الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع ‏العمل لمتابعة كافة الأمور نعمل على التطوير وتحقيق البطولات وزيادة الموارد المالية وضمان استمرار الأهلي في المقدمة".‏

وأردف: "الجمعية العمومية للنادي الأهلي واعية ودائمًا ما تضرب المثل والقدوة في الحضور والمشاركة بكثافة في رسم مستقبل النادي، وهناك أمر مهم للغاية وهو ضرورة حضور الأعضاء للمشاركة في الانتخابات، وغير صحيح إن بعض المقاعد قد حسمت ‏بالتزكية، ومن الضروري التواجد بكثافة لإتمام هذه التزكية، لأن وجود الأعضاء يمثل أهمية كبيرة وهو حق النادي على كل من ‏ينتمي له أن يتواجد ويشارك ويوجه رسالة بأن عمومية الأهلي هي القدوة والمثل للجميع".‏

وأتم الغزاوي: "في الانتخابات الماضية اعتدنا أن نرى مشاهد مؤثرة للغاية من حضور كبار السن وذوي الهمم ومختلف الفئات العمرية، اليوم ‏يمثل احتفالي وكرنفال لكل الأعضاء في تجمع عائلي للإحتفال بالمجلس الجديد".

الأهلي الدوري المصري محمد الغزاوي

