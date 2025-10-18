المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس الإسماعيلي: لا مخالفات مالية.. وأحد المسؤولين أراد فرض لجنة معينة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:08 م 20/10/2025
رئيس الإسماعيلي نصر أبو الحسن

نصر أبو الحسن - رئيس نادي الإسماعيلي

أكد نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، أن قرار وزارة الشباب والرياضة بتحويل مجلسه للنيابة لم يصل إليه، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مخالفات مالية.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "لم يأت إلينا قرار رسمي من وزارة الرياضة يفيد بوقف مجلس الإدارة، قرأنا فقط القرار الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة الرياضة".

وأضاف: "لست حريصا على الاستمرار في الإسماعيلي، كنا نراعي أمانة الجمعية العمومية، النادي كان موقوف قيده، بالإضافة إلى الديون الخارجية، والمستحقات المتأخرة للاعبين، ومستحقات اتحاد الكرة أيضًا".

وأكمل رئيس الإسماعيلي: "القضايا الدولية تخلصنا من 11 قضية وغرامات دولية تفوق الـ6 ونصف مليون دولار، وسيرنا في طريقنا أن نسدد الباقي ونفتح القيد".

وواصل: "أحد المسؤولين يريد إزاحة مجلس نصر أبو الحسن وتعيين لجنة معينة، المسؤول منذ شهر تقريبًا أراد فرض 4 أفراد وقال لي نريد تشكيل بهم مجلس الظل أو لجنة تدير معنا ورفضت بالتأكيد".

وتابع أبو الحسن: "لا يوجد لدينا أي مخالفات إطلاقًا، لكن وزير الرياض يحق له تحويل أي مجلس إلى النيابة ووقفه بالتأكيد".

وأنهى: "هناك ترصد بمجلس إدارة الإسماعيلي الحالي".

