المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

24 لاعبًا.. قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:55 م 20/10/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

كشف الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيشتش، عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

قائمة بيراميدز أمام فاركو

أعلن المدرب كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

يحتل نادي بيراميدز المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة من خلال 7 مباريات، إذ نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات وتعادل في مناسبتين وخسر لقاء واحد.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري فاركو بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg