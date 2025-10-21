24 لاعبًا.. قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري

كشف الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيشتش، عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

قائمة بيراميدز أمام فاركو

أعلن المدرب كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

يحتل نادي بيراميدز المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة من خلال 7 مباريات، إذ نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات وتعادل في مناسبتين وخسر لقاء واحد.