وصف ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأحمر السابق، بالشخصية الصعبة، مشيرا إلى أن منافسة بيراميدز والزمالك ليس خطرا على الأهلي.

وقال ياسين منصور في تصريحات لقناة الأهلي: "موسيماني شخصية صعبة ولم يستطع الاستمرار معنا وكان هناك "طمع حبتين"، هو في الأمور المادية كان صعبًا، ورحل في منتصف الموسم وحدث عدم اتفاق ولا أريد الحديث عن ذلك الملف أكثر من ذلك".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ أحد رجال الأهلي في المرحلة الحالية، وتحدثت معه في الفترة الماضية وهو مهتم بقطاع الناشئين، وأفكاره في الاتجاه الصحيح".

وتابع ياسين منصور: "الأهلي ليس في خطر من المنافسة مع الزمالك وبيراميدز، وعلى الأهلي التطوير من نفسه فقط للبقاء في القمة".

وواصل: "بيراميدز يعتمد على أموال شخصية وليست منظومة كاملة، ونأمل أن تكون منظومة الأهلي المالية قوية".

أما عن الفوز بالبطولات.. قال: "أعرف قيمة الفوز بالبطولات، والأهلي له نوعية خاصة، لا يوجد نادي في العالم يتوج بهذا الكم من بطولة الدوري المحلي، عندما ننظر لبرشلونة وريال مدريد هناك تكافؤ، لكن "الأهلاوية" لا يشبعون".

وأنهى: "حديثي مع الخطيب وخالد مرتجي في الأهلي أخذ حوالي 3 دقائق ونصف فقط، وتم الاتفاق على أنني سأترشح على منصب النائب والخطيب رئيسا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق".