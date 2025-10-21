المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وكيل بنتايك: يجب على الزمالك احترام العقود.. والأهلي لم يفاوضنا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:56 م 21/10/2025
محمود بنتايك - الزمالك

محمود بنتايك - الزمالك

كشف يوسف مسعد وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة مستحقات اللاعب، موضحًا حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه.

ويعاني الزمالك مؤخرًا بسبب الأزمات المالية وهو ما أثر على عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

لا أزمات مع الزمالك

وقال وكيل أعمال بنتايك في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لا توجد أزمات بيننا وبين الزمالك، ولكن يجب على الزمالك احترام العقود".

وأضاف: "بنتايك تلقى جزءًا من المستحقات فقط، وأؤكد أنه لا توجد أزمات ولكن نريد الحصول على مستحقاتنا بالكامل".

حقيقة مفاوضات بنتايك والأهلي

وأكمل: "لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات مع الأهلي، بنتايك لاعب في الزمالك وملتزم بعقده، وعقده ممتد حتى 3 سنوات".

وتابع: "بنتايك لاعب محترف وملتزم بعقده مع الزمالك وما نطلبه أن يلتزم الزمالك ويحترم بنود العقد المبرمة بيننا".

ليس هناك شروط جزائية في عقد بنتايك

وبسؤاله عن هل هناك شرط جزائي في عقد بنتايك؟، رد وكيل اللاعب، قائلًا: "ليس هناك أي شروط جزائية، والزمالك الوحيد الذي يمكنه بيع اللاعب أو لا، ولكن عدم الالتزام بالعقود سيكون هناك شيء آخر".

واستكمل: "بنتايك سعيد باللعب في الزمالك وهذا ما يظهر في المباريات، ولكن المشكلة أن النادي لم يلتزم بمستحقات اللاعب".

وسئل يوسف مسعد عن هل سدد الزمالك المستحقات الخاصة به وكذلك سانت إتيان؟، أكد: "لا.. لم يسددوا أي مستحقات لنا، والمشكلة التي نواجهها أن الزمالك لا يرد على رسائلنا وأرسلت عشرات الرسائل ولكن لم أحصل على إجابة من المسؤولين، ولكن اضطروا بعد ذلك للرد على المحامي الخاص بنا".

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري محمود بنتايك

