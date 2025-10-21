المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قفز 3 مراكز.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فاركو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:03 م 21/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

قفز نادي بيراميدز 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026، بفضل الفوز الذي حققه على فاركو، اليوم الثلاثاء.

والتقى بيراميدز وفاركو على أرض الأول في ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فاركو

نجح بيراميدز في التفوق على فاركو بثنائية نظيفة من توقيع فيستون ماييلي ومصطفى فتحي على الترتيب.

وتقدم بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري من المركز التاسع إلى السادس، بعدما بلغ 17 نقطة.

ويبتعد بيراميدز بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراتين أكثر.

ويستطيع بيراميدز أن يتصدر ترتيب الدوري المصري منفردًا، إذا فاز في مباراتيه المؤجلتين، ليصل إلى 23 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بالكامل من هنا

من جانبه، يبقى فاركو في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بـ6 نقاط، دون انتصارات.

 

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

1 0
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

20

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg