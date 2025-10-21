قفز نادي بيراميدز 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026، بفضل الفوز الذي حققه على فاركو، اليوم الثلاثاء.

والتقى بيراميدز وفاركو على أرض الأول في ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فاركو

نجح بيراميدز في التفوق على فاركو بثنائية نظيفة من توقيع فيستون ماييلي ومصطفى فتحي على الترتيب.

وتقدم بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري من المركز التاسع إلى السادس، بعدما بلغ 17 نقطة.

ويبتعد بيراميدز بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراتين أكثر.

ويستطيع بيراميدز أن يتصدر ترتيب الدوري المصري منفردًا، إذا فاز في مباراتيه المؤجلتين، ليصل إلى 23 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بالكامل من هنا

من جانبه، يبقى فاركو في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بـ6 نقاط، دون انتصارات.