الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

بالفيديو.. الحضري يختار الشناوي ضمن أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:13 م 21/10/2025
محمد الشناوي وعصام الحضري

الحضري يشيد بمحمد الشناوي

اختار عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا، أفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتصدر القائمة عن جدارة.

وخلال تصريحاته في برنامج "ماتش بوكس" عبر موقع "يلا كورة"، قال الحضري إن ترتيب الحراس الثلاثة الأفضل في تاريخ مصر من وجهة نظره يبدأ بنفسه في المركز الأول، يليه ثابت البطل في المركز الثاني، ثم يأتي في المركز الثالث كل من محمد الشناوي ونادر السيد بالتساوي.

كما أشاد الحضري بتألق الحارس المغربي ياسين بونو، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ قارة إفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
منتخب مصر عصام الحضري النادي الأهلي محمد الشناوي ياسين بونو قابت البطل نادر السيد

