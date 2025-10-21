اختار عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا، أفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتصدر القائمة عن جدارة.

وخلال تصريحاته في برنامج "ماتش بوكس" عبر موقع "يلا كورة"، قال الحضري إن ترتيب الحراس الثلاثة الأفضل في تاريخ مصر من وجهة نظره يبدأ بنفسه في المركز الأول، يليه ثابت البطل في المركز الثاني، ثم يأتي في المركز الثالث كل من محمد الشناوي ونادر السيد بالتساوي.

كما أشاد الحضري بتألق الحارس المغربي ياسين بونو، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ قارة إفريقيا.